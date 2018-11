Arriva la neve in piazza Santa Maria

Imparare a fare lo spazzaneve è un gioco da bambini, anche in centro città. Ma solo per questo fine settimana: sabato 24 e domenica 25 novembre in piazza Santa Maria arrivano i maestri della Scuola di sci e snowbord di Scopello “Snow School Camparient” per la terza edizione di “Arriva la neve in città”.

Per due giorni di seguito, dalle 10 del mattino alle 19 di sera, i bambini potranno provare gratuitamente sci e tavole da snow per muoversi sui piccoli pendii coperti dalla neve portata ad hoc per l’occasione dai promotori dell’evento. In piazza sarà allestito un piccolo “Villaggio della neve”, con stand, animazione e gadget.

Per maggiori informazioni scrivere a info@snowschoolcamparient.it oppure 3337723963.