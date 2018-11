Caronnese, 3-0 di carattere al Villafranca

Cercava una risposta positiva, risposta positiva è stata. La Caronnese vince 3-0 contro il Villafranca nell’anticipo di campionato e cancella la sconfitta di Sondrio di una settimana fa.

Grande protagonista della partita è stato il capitano della Caronnese, Federico Corno. L’attaccante rossoblu ha spezzato l’equilibrio al 18’ del primo tempo e chiuso virtualmente la contesa al 19’ della ripresa. Gara poi sigillata dal terzo gol siglato su calcio di rigore realizzato da Pittarello al 44’ della ripresa.

Sugli altri campi importanti vittorie per il Mantova, 4-2 a Legnago, per il Rezzato, 1-0 a Olginate, e per il Ciserano, 5-2 contro il Sondrio.

La Caronnese supera, in attesa delle gare di domenica, Pro Sesto e Virtus Bergamo, avvicinando il Como.