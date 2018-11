Cinque eventi per la “Notte del racconto” di Marchirolo

A Marchirolo la “Notte del racconto” di venerdì 9 novembre si celebra con cinque appuntamenti distinti, per adulti bambini e ragazzi, dalle cinque del pomeriggio sino a tarda sera.

A promuovere l’evento, per il sesto anno consecutivo, è la Biblioteca comunale di Marchirolo, in collaborazione con il Comitato genitori della scuola primaria Dante Alighieri.

Il tema scelto per quest’anno da Bibliomedia, l’ente che coordina la manifestazione nata in Svizzera una trentina di anni fa, è “Di tutti i colori”, da intendere nelle sue varie declinazioni: i colori dell’arte e degli artisti, i colori delle culture, i colori dei generi letterari, i colori delle emozioni. Seguendo questo “filo arcobaleno” i partecipanti, divisi per gruppi di età, intraprenderanno dei percorsi alla scoperta dei luoghi meno conosciuti del paese ed eccezionalmente aperti al pubblico proprio per questa occasione.

L’evento si aprirà alle ore 16:45 in piazza Borasio, con il ritrovo dei bambini delle scuole elementari e dell’ultimo anno di scuola materna, tutti dotati di una torcia elettrica. Alle ore 17 avrà inizio il giro che condurrà i bambini (divisi in gruppi in base all’età), nei diversi punti di lettura.

I vari gruppi si ritroveranno poi alle ore 18.45 sempre in piazza Borasio dove, ad attenderli, ci saranno i genitori.

Contemporaneamente, dalle 17.15 nei locali del Centro Terza Età si svolgerà un evento dedicato agli adulti. Si tratterà di una lettura in linea con il tema dell’iniziativa e del laboratorio “Diamo colore alle emozioni”.

Sempre nel pomeriggio del 9 novembre, presso le scuole materne di Marchirolo e Cugliate ci sarà “Aspettando la Notte del Racconto”: lettura colorata per i bambini del primo e secondo anno.

La “Notte del racconto” proseguirà alle ore 19 con l’Apericena che avrà un costo di 7 euro e per il quale è gradita la prenotazione.

Infine, alle ore 20, lettura in notturna per i ragazzi delle scuole medie che, sempre partendo da piazza Borasio armati di torcia, si recheranno in una suggestiva location.

“La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca”, scrivono i promotori citando lo scrittore e filosofo spagnolo Baltasar Gracián y Morales: “La stessa passione, ne siamo certi, che permetterà ai partecipanti ai singoli eventi di lasciar correre la fantasia, di ascoltare i racconti più coinvolgenti, di dare forma ai colori della vita”.

In caso di pioggia i punti di lettura saranno al coperto. Si consiglia quindi di portare, oltre alla torcia, anche ombrello e stivali.

Per info e iscrizioni scrivere a info@comitatogenitorimarchirolo.it.