Come crescere grazie all’economia collaborativa

“Multifactory: modelli di economia collaborativa per la crescita di professionisti e imprese” è il titolo dell’incontro organizzato al comune di Sesto Calende dal settore Politiche Giovanili, nell’ambito del progetto “Giovani di Valore”. L’iniziativa è in programma giovedì 15 novembre 2018 alle 18:30.

L’avvio e la crescita di una piccola attività in proprio (libera professione, artigianato, microimpresa) richiede la disponibilità di una ampia varietà di competenze e alcuni investimenti sono indispensabili. Tuttavia, integrare semplici fornitori nei processi aziendali è rischioso, così come il ricorso al mercato del credito, per l’aleatorietà dei mercati e le incognite sul costo del denaro.

R84 Multifactory è uno spazio di lavoro condiviso di Mantova a Governance partecipata basato sui concetti di scambio e mutuo aiuto, gestito dagli stessi imprenditori che ne fanno parte. R84 Multifactory si basa sull’economia collaborativa e l’economia di comunità e permette di concretizzare un sistema di mutuo aiuto tra imprenditori che, attraverso pratiche di scambio e condivisione di competenze, esperienza e asset aziendali, permette di ridurre l’esposizione verso i finanziatori e garantire una crescita stabile delle attività che ne fanno parte.

Interverranno Giulio Focardi e Lorenza Salati.