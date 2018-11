Due appuntamenti sulla fotografia in biblioteca civica

“Le foto raccontano” –è un duplice appuntamento promosso dall’Associazione Amici di Filippo dove la fotografia non è solo rappresentazione patinata della realtà ma è base di racconti che ci muovono alla riflessione e soprattutto, è questo il caso, al divertimento.

Venerdì 9 novembre Walter Capelli e Andrea Della Bella presentano “Varese Land of Food – una provincia da fotografare, raccontare e far vedere”. Il progetto ha aggregato, a diverso titolo e con differenti ruoli, quasi 200 tra fotografi, tecnici, operatori, social manager, proprietari di ristoranti, chef, cuochi, camerieri, imprenditori, commercianti. È stato prodotto un archivio di oltre 7 mila immagini di altissima qualità. Insomma, una rete costruita per raccontare quanto di bello e di buono abbiamo nella nostra provincia.

Venerdì 16 novembre il Foto Club Varese presenterà: “f/22 Alla ricerca del rullino perduto” e “f/22 La congiura degli oscuri”, due audiovisivi della serie f/22 realizzati dai soci del noto foto club, qui nel duplice ruolo di attori e fotografi. Vedremo gli Agenti Black e White impegnati in missioni impossibili ma dal lieto fine.

Biblioteca Civica di Bodio Lomnago, venerdì 9 e 16 novembre 2018, ore 21, ingresso libero.