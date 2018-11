Enrico Galiano: cose da prof speciale a Venegono

Venegono incontra l’autore: Enrico Galiano, insegnante, creatore della webserie “Cose da prof” e autore dei romanzi “Tutta la vita che vuoi” e “Eppure cadiamo felici”. Seduto al bar dove nasce la storia tra Gioia e Lo, Galiano parla non solo delle sue opere, ma soprattutto di come i ragazzi vivono davvero le stesse emozioni che rendono questi libri così sinceri e amati, non solo dai ragazzi.

A.Ge.V , Associazione Genitori Venegono, in collaborazione con gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Marconi e gli educatori della Comunità Pastorale Beato Alfredo Ildefonso Schuster, ha coinvolto il gruppo dei Pre- Adolescenti, degli Adolescenti e i ragazzi di terza media in una riflessione su un brano di Galiano.

I ragazzi sono stati poi invitati a imbucare in una speciale cassetta lasciata a scuola uno dei motivi per cui la vita vale la pena di essere vissuta. Proprio come fa Clo in “Tutta la vita che vuoi”. Grazie a questi biglietti, i ragazzi non saranno solo presenti in sala, ma anche sul palco con le loro parole.

Appuntamento per tutti con ingresso libero venerdì 9 Novembre alle 21 presso il Teatro Parrocchiale di Venegono Inferiore