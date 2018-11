Escursione ai Pizzoni di Laveno e monte Crocetta

Domenica 25 novembre il CAI Luino propone una escursione ad anello in Valcuvia con meta i Pizzoni di Laveno 1035m e il monte Crocetta. L’itinerario inizia dalla località Casere 739m vicino a Vararo e percorrendo una boscosa cresta si raggiungono in successione tre cime.

Eccezionale è il panorama che si apre sulle isole Borromee del Lago Maggiore. Si prosegue fino al monte La Teggia1106 per poi scendere al passo del Cuvignone1036. Si riprende l’escursione salendo su strada forestale fino alla Crocetta 1117m un angolo di paradiso che volge tra lago e montagna.

L’itinerario di ritorno attraverso la Val Busegia dove il CAI di Besozzo è recentemente intervenuto restituendo

alla comunità un sentiero ormai perduto che, percorrendo versanti immersi nei colori autunnali dei

boschi e brevi radure conduce in circa due ore dall’antico borgo di Vararo.

Tempo di salita: 2,10 h – Totale: 3,50 h – Dislivello di salita 446m m – difficoltà T2

Accompagnatori Terio e Gianni

Programma

Ore 8.20 – appuntamento al posteggio presso posteggio a lago Porto Nuovo

Ore 8.30 – partenza con mezzi propri per Vararo

Pranzo al sacco

Abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con condivisione spese auto

In caso di pioggia escursione annullata

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it