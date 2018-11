Il Festival del Libro prosegue con “Moi”

Proseguono nel mese di novembre gli appuntamenti culturali organizzati da Bustolibri.com. Oltre all’ultimo incontro del ciclo di conferenze su salute e benessere, segnalo anche una nuova tappa del Festival del Libro del Sistema Bibliotecario di Busto Arsizio e Valle Olona, quest’anno alla sua prima edizione.

Di seguito il calendario dettagliato:

Martedì 20 novembre alle 20.45 si terrà il quinto e ultimo incontro del Ciclo di conferenze su salute e benessere psicofisica organizzate da Davide Nicastri, esperto counselor a indirizzo psicosintetico. Gli incontri, che prevedono l’intervento di una serie di qualificati specialisti, hanno come comun denominatore il benessere personale in tutte le sue declinazioni, dalla salute fisica a quella mentale, passando per le relazioni sociali.

Attenzione: a causa dell’indisponibilità della Galleria, l’evento si svolgerà nella Sala Borroni di via Pozzi 7 a Busto Arsizio (a 300 metri dalla libreria).

Ospite della serata conclusiva sarà la dottoressa Francesca Alliata James, omeopata unicista e Naturopata Federale in omeopatia, che da 20 anni lavora con pazienti di tutte le età applicando il metodo di lavoro del dottor Paul Herscu, di cui è allieva. La dottoressa Alliata James, insegnante presso l’Accademia di Omeopatia di Lamone (Canton Ticino), terrà una conferenza sul tema “Omeopatia: curarsi con acqua fresca?”, ripercorrendo la storia della medicina alternativa, le principali critiche rivolte alle pratiche omeopatiche e le sue esperienze personali.

L’ingresso alla conferenza ha un costo di 5 euro a persona; la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando il numero 347-0835689 o, in alternativa, Bustolibri.com al numero 0331-635753 e all’indirizzo eventi@bustolibri.net.

Venerdì 23 novembre, a partire dalle 19.30, la Sala Polivalente Giovanni Paolo II di Somma Lombardo (via Marconi 6c) ospiterà un nuovo appuntamento con il Festival del Libro del Sistema Bibliotecario di Busto Arsizio e Valle Olona: il clou della serata sarà la rappresentazione dello spettacolo teatrale “Moi” di Chiara Pasetti, ispirato alla vita della scultrice Camille Claudel. Un incontro tutto al femminile alla vigilia dell’importante ricorrenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (domenica 25 novembre).

La serata si aprirà alle 19.30 con la presentazione del libro “Mademoiselle Claudel e Moi” di Chiara Pasetti, edito da Aragno; dopo il rinfresco offerto dal Comune di Somma Lombardo sarà rappresentato lo spettacolo, realizzato dall’associazione culturale Le Rêve et la Vie in collaborazione con Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, interpretato da Lisa Galantini per la regia di Alberto Giusta. Libro e spettacolo sono dedicati alla figura della grande scultrice francese la cui vita fu caratterizzata dalla relazione con Auguste Rodin e dalla realizzazione di numerose opere di grande pregio custodite nei principali musei mondiali, ma anche dalla malattia mentale che la portò a trascorrere gli ultimi trent’anni della sua vita in un ospedale psichiatrico. L’ingresso alla serata è libero e gratuito.

Si segnala infine che venerdì 23 novembre alle 18, presso il museo MAGA di Gallarate, sarà presentato il libro “Impressioniste” di Martina Corgnati, pubblicato da Nomos Edizioni. Il libro è incentrato sulla vita di quattro celebri artiste nate negli anni Quaranta del XIX secolo: Mary Cassatt, Marie Bracquemond, Eva Gonzales e Berthe Morisot.