Incidente in superstrada di Malpensa prima del Terminal 2

Polizia Stradale e 118 sono intervenuti per un incidente sulla superstrada 336 per Malpensa, nel tratto tra lo svincolo di Casorate Sempione e quello per il Terminal 2.

(foto d’archivio)

È accaduto intorno alle 9.15, un veicolo è uscito fuori strada: sul posto il sistema Areu ha inviato un’ambulanza e un’automedica. È stata soccorsa una donna, trasportata in ospedale a Busto Arsizio in codice giallo, vale a dire ferita ma non in pericolo di vita.

Anas ha poi informato che è chiuso “il cavalcavia in direzione del Terminal 2”. Le deviazioni sono presenti in loco.