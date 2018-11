Incontri tematici al Poliambulatorio di Brebbia

La diffusione della cultura sanitaria è molto importante e per questo il Poliambulatorio di Brebbia per il mese di novembre ha organizzato una serie di incontri tematici.

Si parte martedì 6 novembre alle 19:30 con il corso di disostruzione pediatrica, appuntamento mensile fisso della struttura tenuto dalla Dr.ssa Rosanna Laporta, specializzata in pediatria e da istruttori qualificati.

Il corso è rivolto ai genitori che voglio apprendere queste importanti manovre salvavita.

Chi non potesse partecipare a questo incontro il poliambulatorio comunica che ha già programmato 2 ulteriori sessioni per venerdì 12 dicembre e per venerdì 11 gennaio.

Altro incontro gratuito sarà venerdì 9 novembre alle ore 20:30 dove la Dr.ssa Laura Colombo, specialista in chirurgia generale e medicina estetica illustrerà i trattamenti di medicina estetica e cercherà di far chiarezza sull’efficacia di alcuni trattamenti per sfatare anche alcuni miti e “voci di popolo”.

Concluderanno il ciclo di incontri gratuiti mercoledì 28 novembre alle ore 20:30 le Dr.sse Laura Facco e Laura Peretti, specializzate in psicologia, con una serata intitolata “Affrontare lo stress – Strategie per mantenersi in forma”.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma per motivi organizzativi si chiede di prenotare presso la segreteria al numero 333 5024185 oppure sul sito internet www.polibrebbia.it nella sezione eventi.