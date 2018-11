Jamil incontra i fan a Varese per “Most Hated”

“Most Hated” è il nuovo passo ufficiale di uno degli artisti più chiacchierati, controversi e spigolosi della nuova scena hip hop italiana. Jamil ritorna con un prodotto ufficiale dopo una serie di singoli e collaborazioni che lo hanno portato in pianta stabile nella top-gamma del movimento rap nostrano; questo disco rappresenta una naturale evoluzione del progetto artistico intrapreso dal rapper di Verona negli ultimi 5 anni e domenica 25 novembre sarà a Varese, alla libreria Mondadori per incontrare i fan e presentarlo di persona. L’appuntamento è alle 14 e 30 (per ricevere il pass è necessario acquistare il disco).

Il disco è creato con la produzione affidata in toto alla “young gun” Jaws (eccetto una traccia firmata interamente da Tom Beaver e un pezzo firmato da The Enemies). “Most Hated” contiene il recente singolo “KO” e all’interno ci sono alcuni featuring di qualità come quello con Laioung, del sodale Vacca e di un top della scena europea e mediterranea come il tunisino Lbenj. Altro featuring molto interessante è quello con J-Ax per la seconda canzone della tracklist, “Di tutti i colori” dove il duetto affronta “le sfumature italiane, politiche e musicali, della nostra generazione”.

Jamil è certamente uno dei top artisti hip hop dell’ultimo triennio ed è indicato da molti come uno che farà molta strada. A dirlo sono i numeri (mixtape, visualizzazioni su YouTube e il suo primo disco – “Il Nirvana” – che nella prima settimana di vendita si piazzò in Top Ten FIMI) ma soprattutto l’endorsement di artisti mainstream come Vacca, Mondo Marcio, Emis Killa e ovviamente i protagonisti del nuovo disco, su tutti J-AX.

“Most Hated” rimane un album duro, hardcore, senza mezze misure, un disco ben prodotto e rifinito, un disco che farà gola agli ascoltatori italiani sempre più affamati di hip hop music.