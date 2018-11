Kimbino, il portale eco-friendly che fa risparmiare

L’era di internet è un periodo di cambiamenti veloci, e di possibilità infinite per chi ha un’idea vincente da sviluppare. E’ una vera e propria epoca d’oro dell’imprenditoria, in cui le novità si rincorrono rapidamente e cercano di trovare uno spazio in cui affermarsi. Secondo i dati, ogni giorno in tutto il mondo nascono circa 135.000 nuove imprese. Ognuna di esse ha un obiettivo chiaro: portare sul mercato qualcosa di nuovo, magari rivoluzionandolo. Purtroppo, non tutte riescono nel loro obiettivo. Fra un numero così grande di nuove imprese, solo poche risultano davvero originali e innovative, tanto da sopravvivere e riuscire ad affermarsi.

Tra tutte queste nuove realtà imprenditoriali, una delle più originali e promettenti è Kimbino. Il progetto Kimbino ha preso vita nell’estate di quest’anno. Si tratta di una compagnia Slovacca, guidata da ragazzi giovani e motivati. Alla base, c’è l’idea di unire due obiettivi: il rispetto dell’ambiente e il risparmio di tempo da parte dell’utente. Come fare? Semplice: riducendo gli sprechi e offrendo un servizio unico. Kimbino.it è infatti un portale che permette di visionare online i volantini pubblicitari di ipermercati e di catene di aziende famosissime.

Risparmiare tempo e denaro con un clic

Vi siete mai soffermati a pensare a quanto spreco c’è dietro le pile di brochure e foglietti pubblicitari distribuiti settimanalmente dai supermercati, ad esempio, per far conoscere ai clienti le nuove offerte e gli sconti? Grazie a Kimbino è possibile evitare tutto ciò, permettendo a chiunque di visualizzare volantini e offerte sempre aggiornati direttamente dal pc o dallo smartphone di casa. In questo modo, inoltre, è possibile risparmiare moltissimo tempo: non c’è più bisogno di recarsi in negozio e andare alla ricerca del prezzo più conveniente confrontando decide di volantini, o aspettare che vengano consegnati a casa: basterà connettersi al portale e cercare subito le offerte che più ci interessano.

Grazie al suo design innovativo e originale, Kimbino aiuta gli utenti a trovare subito ciò di cui hanno bisogno. E’ un servizio adatto a tutti, ma che può essere particolarmente utile per chi cerca di risparmiare ma non ha molto tempo per districarsi nella giungla di sconti e offerte: giovani famiglie con bambini piccoli, o anche persone anziane che, a causa della pensione bassa, stentano ad arrivare a fine mese.

Un servizio unico che protegge l’ambiente

Kimbino si propone di diventare uno strumento indispensabile per chi vuole confrontare velocemente e con comodità i prezzi più convenienti. In alcuni casi, il portale propone ogni settimana una selezione delle offerte migliori con i prezzi più convenienti.

Rispetto ai siti simili, Kimbino ha una marcia in più. La maggior parte dei portali che raccolgono offerte non sono aggiornati (per non parlare dei volantini cartacei): su Kimbino, invece, è sempre possibile trovare le ultime offerte, o addirittura riceverle via mail il giorno della pubblicazione. Kimbino protegge l’ambiente fornendo un servizio di qualità, che permette agli utenti di risparmiare e di soppiantare i volantini cartacei, riducendo il numero di alberi abbattuti e l’inquinamento del nostro pianeta.

Il progetto Kimbino sta crescendo, ed è ormai presente in diversi paesi. Si tratta di un’idea importante, che ci fa ripensare a quanto sia necessario mettere al centro la protezione dell’ambiente. Cercare di ridurre gli sprechi è importante sia per noi e per il nostro portafoglio che per il pianeta che ci circonda: risparmiando tempo e denaro è possibile salvare migliaia di alberi. Essere responsabili vuol dire vivere in maniera responsabile.