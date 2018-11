La Caronnese vuole ritrovare il sorriso

Nona giornata di campionato per il Girone B di Serie D. Dopo la sconfitta in casa del Sondrio, la Caronnese vuole ritrovare la vittoria. Appuntamento al “Comunale” di Caronno Pertusella per sabato 10 novembre (ore 14.30) contro i veneti del Villafranca.

I rossoblu di mister Achille Mazzoleni vogliono rientrare nelle zone alte della classifica e contro i veronesi servono obbligatoriamente i tre punti.

Sugli altri campi, il Mantova primo della classe sarà impegnata a Legnago, il Como ospiterà il Pontisola mentre la Pro Sesto dovrà alzare la guardia in casa del Villa d’Almè.

PROGRAMMA – sabato 10 novembre ore 14.30: Caronnese – Villafranca; Olginatese – Rezzato; Ciserano – Sondrio; Legnago – Mantova. Sabato 10 novembre ore 20.30: Villa d’Almè – Pro Sesto. Domenica 11 novembre ore 14.30: Ambrosiana – Seregno; Como – Pontisola; Scanzorosciate – Caravaggio; Virtus Bergamo – Darfo Boario.