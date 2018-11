Caronnese, sconfitta di rigore a Sondrio

Trasferta sfortunata per la Caronnese a Sondrio. In Valtellina i rossoblu giocano una buona gara ma non riescono a fare breccia nella difesa di casa e vengono piegati solamente da un calcio di rigore trasformato al 30’ della ripresa da Beltrame.

Grande risultato per il Sondrio, che infila la quinta vittoria di fila e si affaccia prepotentemente nelle zone nobili della classifica. Fa invece un passo indietro nella graduatoria la Caronnese, che rimane ferma a quota 14 e viene sorpassata dalla Virtus Bergamo.

Sugli altri campi, la capolista Mantova fatica ma piega 1-0 il Ciserano rimanendo al comando del girone. Il Como si conferma seconda forza del campionato andando a vincere 3-2 in casa della Pro Sesto, mentre frena il Rezzato che non va oltre il 2-2 contro il Villa d’Almè.