La favola di Prezzemolina raccontata a teatro

Per la rassegna “Home – family” domenica 11 novembre alle ore 16, al teatro Foce di via Foce 1 a Lugano, andrà in scena “Prezzemolina”, adattamento teatrale della celebre fiaba a opera della Compagnia FaVolando.

Si tratta della storia di Prezzemolina, bimba nata dopo essere stata per anni desiderata dai suoi genitori, con cui dovrà affrontare diverse avventure assieme a personaggi buoni e cattivi, fate e prove di coraggio.

La Compagnia teatrale FaVolando è nata nel 2001 all’interno del Gruppo genitori di Caslano, è composta da adulti e ragazzi e prepara regolarmente degli spettacoli adatti a famiglie.

Spettacolo adatto per famiglie e bambini dai 4 anni.

Prezzo intero 20 chf, ridotto 10 chf per minori di 26 anni.

Per info e prevendite www.biglietteria.ch oppure eventi@lugano.ch.