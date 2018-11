“La locanda degli animali” è al Parco Pineta

Come ogni anno la ricorrenza di San Martino chiude la stagione degli Eventi Natura targati Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. E la data non è scelta a caso: è il momento giusto per rispolverare le mangiatoie ed offrire un ristoro ai “cittadini” pennuti che visitano le aree verdi accanto alla nostra casa. E a questo è dedicato l’evento in programma nel pomeriggio di domenica 11 novembre dalle 14.30: “La locanda degli animali”.

La giornata, pensata per la partecipazione di bambini e famiglie, offrirà ai partecipanti la possibilità di sperimentarsi in diversi laboratori e di girare lungo i sentieri del Parco con partecipare a diverse visite guidate.

LABORATORI ED EVENTI

– Costruiamo una mangiatoia o una cassetta nido: I visitatori più piccoli costruiranno, “guidati” dalle Guardie Ecologiche Volontarie, mangiatoie o cassette nido da collocare vicino alle proprie case (è richiesto un piccolo contributo per il materiale)

– Costruiamo una mangiatoia per piccoli uccelli con materiale di riciclo;

– Laboratorio didattico creativo per grandi e piccoli;

– Il Truccabimbi: trasformatevi nell’abitante del bosco che preferite! (a cura di Cowns & Co.);

– Il Raccontastorie: affascinanti avventure a tema in cui lasciarsi trasportare da musiche e parole.

VISITE GUIDATE

– Alla scoperta del Sentiero Natura e dell’Osservatorio Astronomico (a cura della Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta e della Fondazione Osservatorio astronomico “Messier13”),

– La nuova palestra di Orienteering all’interno dell’area del Centro Didattico sarà aperta ai visitatori che intendono sperimentarli

– Il Sentiero Fata: visita guidata dal mondo virtuale di Etersia, grazie alla nuova App del Parco Pineta

L’ingresso è per tutti gratuito.

I visitatori sono invitati a lasciare l’auto presso l’Area di Sosta con parcheggio di via ai Ronchi e raggiungere il Centro Didattico Scientifico a piedi (700m).

Le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia, pur subendo variazioni.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.parcopineta.org