La Openjobmetis vuole il primato in Fiba Europe Cup

La vittoria di mercoledì scorso a Oporto ha permesso alla Openjobmetis di guadagnare con un turno di anticipo la qualificazione alla seconda fase di Fiba Europe Cup, un nuovo girone all’italiana da giocare tra il 12 dicembre e il 6 febbraio che metterà in palio un posto per i playoff della manifestazione continentale.

La “missione” dei biancorossi nella prima fase però non è ancora terminata: mercoledì 21 a Masnago (ore 20,30) la squadra di Attilio Caja potrà guadagnare il primo posto nel Girone F in una autentica “finale” contro gli ungheresi dell’Alba Fehervar, squadra ancora imbattuta che all’andata inflisse l’unico KO europeo ai biancorossi (85-77, QUI la nostra cronaca di allora).

Varese in campo dunque sia per l’onore sia per il primato, anche se non è possibile alla vigilia tracciare l’identikit delle avversarie di Ferrero e compagni nel girone successivo. Troppe le variabili possibili prima della disputa dell’ultimo turno (basti pensare al girone B dove sono in bilico i bulgari del Balkan, i bielorussi di Minsk e i ciprioti di Larnaca: una delle tre sarà certamente avversaria di Varese), compresa quella che potrebbe mettere di fronte la Openjobmetis e la Dinamo Sassari. Quando però la partita sarà iniziata, saranno già disponibili i risultati dagli altri campi – vista la distanza geografica non ci sarà contemporaneità – così sarà possibile conoscere le prossime rivali ancora con “palla viva” a Masnago.

L’Alba di Szekesfehervar – o Alba Reale in italiano – non è però formazione capitata per caso in cima alla classifica. Forte di un gruppo di stranieri niente male (dalla guardia Freeman, 19,6 punti di media in coppa al massiccio pivot Heath, passando dal play Cartwright e alle ali Bullock e Boykins), il gruppo di coach Dzunic può anche contare su due nazionali di tutto rispetto come l’ex romano Lorant (12,3 punti, 6,4 rimbalzi) e l’ala tiratrice Filipovity, dotata di mano (45,5% da 3 punti) ma anche di un fisico piuttosto esplosivo.

Insomma, un complesso da non sottovalutare per una Openjobmetis che però – lo dice anche Massimo Bulleri alla vigilia – ha intenzione di prendersi tutto, ovvero vittoria e primo posto del raggruppamento. I biancorossi, tornati da Cremona con il morale alle stelle dopo il primo successo esterno in campionato (QUI la nostra cronaca) sono annunciati al completo, con Ronald Moore nei panni dell’ex di turno visto che ha giocato una stagione con la canotta dei biancoblu vincendo il campionato, ragion per cui all’andata è stato omaggiato da applausi, striscione e abbracci. In campo anche Pablo Bertone (foto sopra – di Erika Simon), sempre in bilico e poco utilizzato da Caja, che però in Coppa ha dato fino a questo momento un buon contributo.

