La Openjobmetis si inceppa in Ungheria: primo Ko europeo

Ungheria amara per la Openjobmetis che perde imbattibilità e primato del girone sul campo dell’Alba Fehervar, squadra tutt’altro che scarsa e apparsa più concreta e aggressiva rispetto agli uomini di Caja nello scontro diretto per il vertice del Girone F di Fiba Europe Cup.

Galleria fotografica Alba Fehervar - Openjobmetis Varese 85-77 4 di 24

Una partita (85-77 il finale) che Varese inizia a perdere nella prima metà di gara, quando resta avanti nel punteggio a lungo senza mai trovare uno strappo prepotente, quello che invece avviene – ma a parti invertite – a cavallo degli ultimi due periodi. In particolare a inizio ultimo quarto, momento in cui i biancorossi scivolano una prima volta a -9 prima di tornare a contatto (-3) salvo fallire tre attacchi buoni per girare il match. La seconda spallata dell’Alba è quella decisiva anche perché i magiari, scampato il pericolo ritrovano quelle certezze che la stessa Openjobmetis ha contribuito a consolidare.

Non la migliore edizione della squadra biancorossa, quella vista a Szekesfehervar: Caja ci mette del suo tenendo in panchina tutti i titolari in avvio e tardando a chiamare timeout quando le cose precipitano. Ma anche i giocatori, ovviamente, non sono esenti da colpe: gli italiani non ripagano la fiducia, Scrubb si accende a gara finita e anche Avramovic e Cain, discreti, non incidono fino in fondo. I migliori (non solo nei punti segnati) sono Archie e l’ex di turno Moore ma senza picchi memorabili. Giusto sottolineare un altro aspetto, quello arbitrale: Iannuzzi subito eliminato, terzo periodo “casalingo” come pochi (primo fallo all’Alba a 15″ dalla sirena…) e divario clamoroso ai liberi (21 a 7). Insomma, la sconfitta ha tanti “padri” (ripetiamo: bravi anche a Lorant e compagni!) e deve essere subito dimenticata: la corsa alla qualificazione resta favorevole ai biancorossi che ora devono rimettere la testa sul campionato. Domenica a Reggio Emilia c’è un match alla portata: sarebbe bello riprendere subito l’abitudine a vincere.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

ALBA FEHERVAR – OPENJOBMETIS VARESE 85-77

(19-19, 35-37; 57-55)

ALBA: Cartwright 10 (2-6, 0-1), Freeman 15 (6-12, 1-4), Keller (0-1 da 3), Lorant 15 (4-9, 1-3), Heath 12 (4-8, 1-3);Boykins 9 (0-2, 3-6), Bullock 7 (1-3, 1-3), Toth (0-1), Filipovity 17 (3-5, 3-5). Ne: Takacs, Varga. All. Dzunic.

VARESE: Tambone 6 (2-3 da 3), Bertone 6 (3-6, 0-1), Natali 2 (1-4, 0-2), Ferrero 3 (0-1, 1-2), Iannuzzi 4 (2-4); Archie 15 (2-2, 3-4), Avramovic 13 (5-9, 1-4), Scrubb 8 (1-2, 1-5), Cain 6 (3-6), Moore 14 (1-2, 4-9). Ne: Gatto, Verri. All. Caja.

ARBITRI: Michaelides (Svi), Stoica (Rom), Gedvilas (Lit).

NOTE. Da 2: A 20-46, V 18-36. Da 3: A 10-26, V 12-30. Tl: A 15-21, V 5-7. Rimbalzi: A 40 (11 off., Lorant 7), V 41 (7 off., Cain 10). Assist: A 22 (Lorant 7), V 22 (Moore 6). Perse: A 7 (Freeman 4), V 13 (6 con 2). Recuperate: A 7 (Lorant 3), V 1 (Archie 1). Usc. 5 falli: nessuno.