La stipsi: come evitarla come trattarla

Il tema della “Stipsi” è stato trattato ed approfondito mercoledì 28 novembre dal Dottor Stefano Carini, Primario del Reparto di Chirurgia di Luino, nel corso di una cena evento organizzata dal Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano a Laveno presso la sala di un noto ristorante del centro.

Nel corso della serata, come puntualizzato dal Presidente del Rotary Dottor Giuseppe Taldone, sono state illustrate le cause di questo diffusissimo disturbo e le possibili soluzioni in termini di terapie e stili di vita. Il Dottor Carini, accompagnato da medici ed infermieri del suo reparto, ha presentato una serie di servizi offerti dalla struttura da lui guidata, tra cui gli ambulatori proctologici e il relativo personale specializzato, evidenziando come Luino diventerà un polo d’eccellenza per tutte queste problematiche.

Ampio dibattito e domande, come ci si poteva aspettare, al termine della serata da parte del numeroso pubblico intervenuto, tra cui medici di assistenza primaria, dell’Ats e specialisti ospedalieri.

Dottor Giuseppe Taldone

Presidente del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano