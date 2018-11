L’armadio rack cos’è e a cosa serve?

L’armadio rack è un armadio di sicurezza con una particolare struttura all’interno per facilitare l’alloggiamento di server, componenti elettronici per impianti d’allarme e video sorveglianza.

Questi prodotti sono proposti in varie dimensioni e hanno caratteristiche diverse a seconda del livello di protezione richiesto.

Com’è fatto un armadio rack?

L’involucro che forma l’armadio è costruito con lamiere d’acciaio e può essere anche corazzate per aumentare la resistenza allo scasso.

Alcuni modelli hanno le pareti laterali e il retro smontabile per consentire un migliore accesso durante l’installazione e il cablaggio dei vari dispositivi.

Il termine rack, che tradotto dall’inglese significa scaffale o rastrelliera, indica i profili di sostegno presenti all’interno dell’armadio, che permettono di installare gli apparati elettronici, impilandoli senza poggiare uno sull’altro.

L’apertura è generalmente ad un battente, comandata da serrature a chiave o elettroniche anche molto sofisticate.

Al loro interno vengono alloggiati componenti di sistemi elettronici in funzione 24 ore su 24, che sicuramente sviluppano una grande produzione di calore, quindi l’armadio deve avere delle prese d’aria o addirittura un sistema di ventilazione forzata per favorire l’abbassamento interno della temperatura.

Chi usa gli armadi rack?

Gli armadi rack sono molto usati da aziende che si occupano di telecomunicazioni e informatica, ma anche dalle società che vogliono proteggere e salvaguardare in modo corretto il proprio grande patrimonio di dati informatici, vera ricchezza di ogni azienda.

Chi ha impianti di sorveglianza di grandi dimensioni ha la necessità di difendere tutte le strumentazioni elettroniche che compongono il sistema di sicurezza.

Infatti, gli impianti di allarme e videosorveglianza sono spesso i primi obiettivi di malintenzionati che, cercando di manomettere i sistemi di difesa, possono introdursi senza problemi e portare a termine il furto.

Proprio per questo motivo vengono utilizzati gli armadi rack corazzati per non permettere il danneggiamento del cuore stesso del sistema di difesa.

Gli armadi rack, oltre a fornire la necessaria sicurezza, permettono anche di installare in modo ordinato tutti gli elementi dell’apparato, così da rendere più veloci le riparazioni e la manutenzione.

Se sei alla ricerca di armadi rack puoi visitare il sito dell’azienda Conforti, che si occupa di sicurezza per aziende e per la casa.