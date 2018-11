Le voci coreane a sostegno dell’infanzia, l’Immanuel Mission Choir al Sociale

Nell’ambito del fitto programma di eventi dedicati al Natale, arriva per la prima volta a Busto Arsizio la corale coreana Immanuel Mission Choir. Il coro, composto da cantanti lirici coreani di grande esperienza e capacità, si esibirà sabato 8 dicembre, alle ore 21:00, al Teatro Sociale.

La serata, patrocinata dalla Città di Busto e dal Comune di Travedona Monate, è promossa dall’A.N.F.I (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia-Sezione Sotto Brigadiere Aldo Crespi), ha uno scopo benefico: l’incasso verrà interamente devoluto all’Associazione “Davide Cooperativa Sociale Onlus”, per la realizzazione del progetto Chaperon Rouge, che coinvolgerà le scuole per la prevenzione dell’abuso minorile, e all’associazione “Gocce d’Amore Onlus”, per progetti di sostegno dedicati ai minori in Africa e Sud America.

La corale, diretta dal maestro Young Don Kim, ha iniziato la sua opera missionaria nel 1989 a Milano, esibendosi nella Galleria del Duomo, e poi in diversi paesi tra cui, Germania, Russia, Francia, Svizzera e Croazia. Il suo repertorio comprende brani di canti in musica classica, brani cristiani spirituali e contemporanei e cori Gospel, l’8 dicembre in scaletta ci saranno anche alcuni brani natalizi. I cantanti si esibiscono spesso in residenze per anziani e carceri, sempre come volontari, con il solo scopo di fare del bene a chi più ha bisogno.

Osserva l’assessore all’Inclusione sociale Miriam Arabini: “Siamo lieti di ospitare a Busto questa corale che porta con sé un grande messaggio di inclusione e la cultura del fare del bene per gli altri. Un plauso a loro e un appello ai bustocchi affinchè partecipino numerosi alla serata: acquistare qualche biglietto è un regalo di Natale per bambini vicini e per bambini lontani. Un ringraziamento anche ad ANFI che è vicina tutto l’anno ai bisogni delle famiglie in difficoltà del territorio e che in questa occasione ci regala la possibilità di ascoltare un concerto di grandissima qualità e di fare del bene”.