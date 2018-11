Lega Giovani a Mosca ospite del movimento giovanile del partito di Putin

Il varesino Davide Quadri, responsabile Esteri della Lega Giovani, è stato a Mosca per incontrare i vertici di Molodaya Gvardiya, movimento giovanile di Russia Unita, il partito del Presidente russo Vladimir Putin.

Il giovane leghista sta partecipando da mesi ad una campagna di incontri in Europa con partiti di destra, populisti e identitari. “L’obiettivo – spiega Quadri – è costruire ponti con la futura classe dirigente dell’Europa, creare un network che ponga come principio l’identità del territorio e la sfida a questa Commissione europea che non rappresenta più nessuno”.