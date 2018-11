Meteo, continua il maltempo in Lombardia

Il flusso di piogge non si arresta. Nei primi giorni della settimana il vortice depressionario presente sull’Italia si indebolisce ma arriverà nella serata di lunedì una perturbazione atlantica che porterà nuove piogge. Le temperature restano al di sopra delle medie stagionali a causa della provenienza meridionale di masse d’aria.

Lunedì e martedì cielo molto nuvoloso o coperto con piogge intermittenti. Frequenza in diminuzione nel pomeriggio di lunedì e nuovamente in aumento in serata su Ossola e Verbano, con rare schiarite. Piogge intense previste per martedì a ridosso dei rilievi, soprattutto su Piemonte e Lombardia occidentale. Clima mite per la stagione, neve oltre 2300 m e temperature stazionarie. Mercoledì invece la nuvolosità rimarrà variabile con residue piogge al mattino. Il limite neve cala fino a 1800 m.

Primi banchi di nebbia all’alba. Secondo i dati del centro geofisico prealpino, è prevista pioggia fino a 9.2 mm con una temperatura massima di 14.5°C e minima di 10°C. Navigazione di piccole imbarcazioni da diporto sui laghi varesini consigliata solo ai più esperti.