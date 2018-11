Musica per bambini: concerto per piccoli spettatori

Secondo appuntamento della rassegna musicale dedicata unicamente a famiglie con bambini dagli 0 ai 6 anni.

Domenica 25 novembre sarà la volta del gruppo milanese INCanto Ensemble con una doppia proposta de Il mio primo concerto, alle ore 10 e alle 11.15, presso la sala di Via Piave 3 a Cazzago Brabbia, sede della Scuola media parentale Makula.

La lezione interattiva avviene in forma di concerto per un’immersione totale di grandi e piccini nella musica suonata e cantata dal vivo.

La modalità è tutta particolare, perché gli spettatori, comodamente seduti a terra senza scarpe, saranno circondati da musicisti e insegnanti AIGAM, l’Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale, liberi di esprimersi e interagire con la musica, avvolti in un’atmosfera ricca di sollecitazioni sonore di qualità.

I prossimo appuntamento:

Sabato 16 marzo 2019 si andrà al pomeriggio a Villa Panza con Tutti giù per terra!, altro gruppo storico di Milano, e al mattino di domenica 5 maggio, a Cazzago Brabbia, ritornerà InCanto Ensemble con un nuovo programma.

La preiscrizione a ciascuna lezione concerto è obbligatoria perché i posti sono limitati.

La quota di partecipazione a ciascun evento è 7,50 euro per i bambini e 9 euro per gli adulti e sono previste agevolazioni per gli associati FAI, Aigam, Ensemble e Makula.

Per conoscere la modalità di iscrizione e la disponibilità dei posti è necessario scrivere a: lezioneconcerto@gmail.com .