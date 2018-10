Concerto per bambini e genitori a Villa Panza

Le lezioni-concerto promosse dai musicisti Aigam per i bambini da 0 a 6 anni iniziano sabato 27 ottobre nel salone Impero di Villa Panza (piazza Litta 1) che ospiterà “Allegro Capriccioso”, ensemble romano abituato a proporre le sue lezioni concerto all’Accademia Filarmonica Romana. I concerti in realtà saranno due: alle ore 16 per i bambini da 0 a 3 anni e un secondo alle ore 17.15 per i bambini dai 4 ai 6 anni.

Si tratta di lezioni particolari, in cui i piccoli spettatori assieme ai loro genitori sono letteralemente immersi nella musica cantata e suonata dal vivo. Musicisti e insegnanti Aigam (Associazione italiana Gordon per l’apprendimento musicale) letteralmente circondano il pubblico comodamente seduto a terra, senza scarpe e libero di esprimersi e interagire con la musica, avvolti in un’atmosfera ricca di sollecitazioni sonore di qualità.

Fare musica secondo le innovative teorie di Edwin E. Gordon significa proporre musica ‘da grandi’ adatta per piccole orecchie: brani importanti sia strumentali che vocali di musica classica, jazz, etnica, gospel, barocca, fino al rock e al blues. Un repertorio il più vasto e il più vario possibile così da stimolare nei piccoli la curiosità verso qualsiasi genere musicale.

La quota di partecipazione a ciascun evento è 7,50 euro per i bambini e 9 euro per gli adulti e sono previste agevolazioni per gli associati FAI, Aigam, Ensemble e Makula.

Per conoscere la modalità di iscrizione e la disponibilità dei posti è necessario scrivere a lezioneconcerto@gmail.com oppure contattare il numero 3393090158.

Qui il programma completo.