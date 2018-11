“My name is Adil”, un bambino in viaggio

Giovedì 22 novembre, in occasione della “Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza” (che ricorre il 20 novembre), l’amministrazione comunale di Besnate, con la collaborazione delle scuole, propone la proiezione del film “My name is Adil”.

“L’infanzia, la sete di futuro, il viaggio, l’emozione di un ritorno” è la sintesi del film, che sarà proposto alla presenza del regista. Appuntamento al Cinema Incontro, al mattino (alle 10.00) per scuole, alle 21 aperta a tutti. Ingresso libero.

La trama: “Adil è un bambino marocchino che vive in campagna. Il padre è venuto in Italia per cercare lavoro ed è il denaro che manda a casa a consentire a moglie e figli di andare avanti. Adil è però stato requisito dallo zio come guardiano delle pecore e l’uomo non gli riserva certo un trattamento di favore ma lo tratta quasi come uno schiavo. Finché un giorno Adil a 13 anni decide di raggiungere il genitore in Italia. La sua vita cambierà ma il senso di separazione dalle proprie radici si farà sentire”.