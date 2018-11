Nuovi giochi per scuole e aree verdi di Parabiago

L’Amministrazione comunale investe 150 mila euro per realizzare nuovi parchi gioco e piantumare nuovi filari nelle aree verdi.

L’impegno di spesa è stato deciso con la variazione di bilancio approvata lo scorso 30 ottobre dal Consiglio Comunale per installare nuovi giochi per bambini in prossimità delle aree verdi pubbliche da riqualificare con nuove essenze. “L’investimento è importante e serve da un lato a restituire alla città un adeguato decoro urbano – commenta il primo cittadino Raffaele Cucchi – e dall’altro aumente le opportunità di usufruire di spazi attrezzati per il gioco all’aria aperta, in linea con l’impegno che ci siamo presi fin dall’inizio del nostro mandato”. Per questo ogni anno “ci concentriamo su una parte della città investendo nell’acquisto di nuovi giochi, nella piantumazione di nuovi filari e creando spazi nuovi da poter utilizzare”, ricorda il sindaco.

Nello specifico gli interventi previsti riguardano la creazione di nuovi parchi gioco per un importo pari a 50 mila euro, interventi di piantumazione per altri 50 mila euro e infine installazione di nuove attrezzature ludiche all’interno delle scuole per gli ultimi 50 mila euro stanziati.

“In tema di giochi per bambini – precisa Cucchi – stiamo operando in modo da garantire la qualità e la fruizione degli spazi che devono essere alla portata di tutti. A tal proposito ricordo che recentemente abbiamo realizzato, all’interno dell’area ludica della frazione di San Lorenzo, un parco giochi inclusivo per facilitare il gioco di bambini con disabilità con i loro coetanei”. La programmazione annuale e gli investimenti in tema di aree verdi portati avanti dall’amministrazione pubblica “mirano a dare alla città spazi ordinati e fruibili da tutti – conclude il Cucchi – Siamo riconoscenti ad Amga per la serietà che dimostra nel mantenere gli impegni derivanti dall’incarico affidatogli dal nostro Ente.”

La realizzazione di parchi gioco inclusivi è parte integrante del programma elettorale dell’Amministrazione comunale denominato “Parabiago senza barriere – Un parco per tutti” e vede investire somme pari a 25 mila euro da parte del Comune e altrettante 25 mila euro di Regione Lombardia ottenuti aderendo all’iniziativa promossa dall’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Stefano Bolognini.