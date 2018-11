Nuovi titoli alla Biblioteca dei ragazzi “Gianni Rodari”

L’autunno ha portato una ventata di letteratura per bambini fresca di stampa nella Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari di via Cairoli.

Sono infatti una novantina i nuovi libri arrivati sugli scaffali dedicati all’infanzia grazie a un investimento complessivo di 5mila euro stanziati dal Comune di Varese per rinnovare le disponibilità di libri nelle biblioteche civiche della città. Il totale sono oltre 450 novità editoriali acquistate grazie a questo fondo e già disponibili al prestito: dalla saggistica alla narrativa, dal fumetto d’autore alla poesia senza dimenticare i ragazzi e la letteratura per l’infanzia.

Tra i libri scelti per i giovani si trovano storie, racconti e albi illustrati. Dai libri più colorati per i bebé a quelli più articolati per i ragazzi, da Abracadita di Chedru Delphine ad autori noti come Julia Donaldson, l’amata autrice del Gruffalò, di cui sono stati acquistati gli ultimi due volumi: “Il piccolo cavernicolo” e “Il cane detective”. Per i più grandi è arrivata ad esempio la saga delle “Cronache egiziane” di Gill Harvey.

E poi spazio ai saggi “adeguati all’età” sul mondo della natura e quello umano: dai mezzi di trasporto all’uso di social e dispositivi digitali, passando per la musica dei Beatles.

Immancabile anche l’attenzione educativa ai sistemi valoriali, dalla sana alimentazione al contrasto del bullismo.

L’elenco dei nuovi testi disponibili alla Biblioteca dei Ragazzi è consultabile qui.

Per conoscerre tutte le altre novità editoriali delle biblioteche varesine ci sono l’elenco dei libri e degli audiolibri.