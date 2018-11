Open Day al Centro Formazione Professionale

Il Centro di Formazione Professionale di Castellanza, promuove da quarant’anni, nella tradizione educativa Salesiana, corsi di qualificazione triennale e per essere vicino al territorio apre le porte per far conoscere a tutti l’offerta formativa.

Sabato 17 novembre 2018 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30 nella sede di Castellanza (via Cardinal Ferrari 7 / via Montessori 6) sarà possibile visitare il Centro ed incontrare Formatori e corsisti impegnati nelle diverse attività laboratoriali.

Scegliere il percorso per costruire il proprio futuro non è cosa semplice.

Dalla terza media spiccare il volo verso nuovi orizzonti potrebbe risultare una scelta difficile. Ecco allora che le iniziative a favore della conoscenza di realtà formative sempre più numerose ed allettanti.

Anche il Centro di Formazione Professionale C.I.O.F.S. organizza una giornata di Scuola Aperta, mettendosi a disposizione di quanti vogliano conoscere la realtà educativa e formativa presente sul territorio.

L’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice vive l’impegno di accompagnare i giovani e le loro famiglie nel cammino di orientamento per la scelta del futuro professionale, offrendo disponibilità, sostegno, possibilità di realizzare sogni.

Mission precisa, visione globale della formazione umana, professionale e cristiana della persona, rappresentano i punti di forza dell’Associazione C.I.O.F.S. che offre corsi gratuiti ai ragazzi che hanno concluso la scuola secondaria di 1° grado, e intendono conseguire una QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE nei seguenti settori:

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE – INFORMATICA GESTIONALE

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – SERVIZI DI SALA E BAR

OPERATORE DEL BENESSERE – ACCONCIATURA

per l’anno 2018-2019 proponiamo una nuova figura professionale:

OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA – autofinanziato

L’offerta, inoltre, prevede la possibilità di frequenza del 4^ anno per il conseguimento del DIPLOMA TECNICO PROFESSIONALE.

Sarà un’ottima occasione per conoscere da vicino la realtà del nostro Centro, visitare le aule e i laboratori, chiacchierare con i formatori e i nostri corsisti circa le modalità di apprendimento di conoscenze e acquisizione di abilità tecnico professionali, indispensabili per entrare nel mondo del lavoro.

Si fa presente che in data 20 gennaio2018, verrà organizzata una seconda mattinata di Scuola Aperta.

Ricordando che, come diceva don Bosco, ispiratore del metodo salesiano, “Educare è una cosa di cuore” Direzione e formatori C.I.O.F.S. attendono con entusiasmo e grande disponibilità tutti quanti interverranno alla giornata di OPEN DAY.

Referenti Orientamento

Fossati Antonia e Silvia Simeoni