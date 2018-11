Openjobmetis – Rilski in diretta da Masnago

“Mercoledì di coppa” a Masnago, dove alla Enerxenia Arena la Openjobmetis ospita i bulgari di Rilski, ultimi in classifica con zero punti dopo tre gare. I biancorossi devono vincere per staccare il pass per il prossimo turno della competizione.

Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn ed #eurovarese su Twitter e Instagram.

Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI