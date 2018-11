Palazzo Pirelli illuminato per dire “Stop Aids”

Regione Lombardia celebra la giornata mondiale contro l’AIDS, domani, sabato 1 dicembre, con un’iniziativa orientata alla sensibilizzazione degli studenti tra i 15 e i 18 anni d’età della scuola superiore, chiamati a partecipare con coinvolgimento diretto e attivo, ad un evento-spettacolo finalizzato a creare consapevolezza sull’importanza della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. L’evento si terrà all’Auditorium Testori del Palazzo della Regione (piazza Città di Lombardia) dalle 9.30 alle 13.

Inoltre, a partire dalla serata di sabato e per tutta la notte, Palazzo Pirelli sarà illuminato con la scritta STOP AIDS.

PRESIDENTE FONTANA: NON ABBASSIAMO GUARDIA

“Vietato abbassare la guardia, giusto e doveroso – ha commentato il presidente Attilio Fontana – continuare a puntare soprattutto sulla sensibilizzazione dei giovani. Ognuno, per le proprie competenze, deve recitare la propria parte soprattutto con politiche che mirano alla prevenzione”.

ASSESSORE GALLERA: RIDUZIONE CASI, MA ANCORA TROPPI

“Nel biennio 2016-2017 – ha quindi spiegato l’assessore al Welfare di regione Lombardia Giulio Gallera – in Regione Lombardia si sono verificati 360 nuovi casi di AIDS, in riduzione rispetto ai bienni precedenti, ma ancora troppi”.

SENSIBILIZZARE GIOVANI

“L’incidenza maggiore – ha spiegato – si ha tra i più giovani con un aumento dei casi attribuibili a trasmissione sessuale. Ecco perché quest’anno abbiamo scelto di celebrare la giornata mondiale della lotta all’AIDS coinvolgendo i ragazzi delle scuole superiori per sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione e per renderli consapevoli sulle possibili vie di non contagio”.

I DATI

Fino al 2000, la Lombardia registrava più di mille nuove diagnosi di AIDS ogni anno. Con il trascorrere del tempo si è potuto assistere ad una diminuzione delle infezioni anche grazie alle terapie antiretrovirali, che allontanano/riducono il manifestarsi dell’infezione: nel biennio 2016-2017 in Regione Lombardia si sono verificati 360 nuovi casi di AIDS in riduzione rispetto ai bienni precedenti.

Dal 2012 è attiva la sorveglianza nazionale delle nuove diagnosi di infezione da HIV.

Nel 2017 in Italia sono state 3.443 le nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 5,7 nuovi casi di positività per 100.000 residenti.

In Lombardia i dati rispetto all’infezione di HIV mostrano un totale di 675 (793 nel 2016) nuove diagnosi di sieropositività segnalate nel 2017.