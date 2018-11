Passeggiata in brughiera partendo dai Ronchi

Oggi, 21 novembre 2018, si festeggia la “Giornata Nazionale degli Alberi” istituita nel 2010. Prima di questa data, però, già dal lontanissimo 1898 si celebrava annualmente la “Festa dell’albero”, con lo scopo di infondere nei giovani il rispetto e l’amore per la natura e per la difesa degli alberi .

Anche il Comitato Salviamo la Brughiera ha scelto di festeggiare, questo importante giorno, proponendo domenica 25 novembre una Passeggiata in Brughiera (di 5.5 km durerà circa 2 ore), per domenica 25 novembre, con ritrovo alle 9:45 in via Montello, 74 ai Ronchi di Gallarate (come indicazioni riportate in volantino) .

Durante la passeggiata saranno messe a dimora delle piantine, di essenze rigorosamente autoctone provenienti dal vivaio forestale del Parco del Ticino.

«Riteniamo che questa messa a dimora sia un vero e proprio un regalo, non solo per la nostra Brughiera, ma anche per noi e per le generazioni future, che avranno l’importante compito di proteggerle e sorvegliarle con Amore!» spiega il Comitato, che da tre anni si batte contro la costruzione della ferrovia Gallarate-Malpensa che intaccherebbe i boschi tra Casorate, Cardano al Campo e i Ronchi di Gallarate.

«Ringraziando il Parco del Ticino per la disponibilità e tutti coloro grazie ai quali l’organizzazione di questo evento si è resa possibile, invitiamo ad una partecipazione numerosa, ricordando di non dimenticare scarponcini o scarpe comode e calde, cappello,guanti, sciarpa e tanta allegria».

La passeggiata è gratuita e aperta a tutti.