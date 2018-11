Pneumatici usati per l’albero di Natale del riuso

Sabato 8 dicembre torna, dalle 10 alle 19, torna il Mercatino artigianale ed enogastronomico per la Via Vittorio Veneto. Dalle 14.00 oltre al mercatino la via sarà invasa da Babbo Natale e la sua Magic Globe. “Un’occasione per vivere l’incredibile sensazione di entrare in una sfera innevata con paesaggio polare e illuminazione”, scrivere la letterina a Babbo Natale e laboratori/mercatini con Arca e Cooperativa Baobab. (nella foto l’edizione 2017 dell’albero del riuso)

Vi saranno anche: Laboratorio di biscotti in pasticceria Gioia, laboratorio creativo da Enzo, truccabimbi e animazione oltre alla splendida compagnia degli Alpini con Vin Brulè e cioccolata. Negozi aperti, Angolo selfie #ilbellodiabbiate.

Alle 17.00 arriva la Banda, mentre alle 17.30 ci sarà la Benedizione e Inaugurazione dell’albero con L’accensione Del Quarto Albero Del Riuso Di Abbiate. Il tutto organizzato da Banca del Tempo Commercianti, Volontari, Associazioni del territorio patrocinio del comune.

L’albero del Riuso, per questa nuova edizione, sarà realizzato interamente con pneumatici che saranno forniti da un gommista della zona, il quale si occuperà anche in seguito dello smaltimento secondo le norme di legge. L’obiettivo è sempre quello di sensibilizzare i giovani studenti della scuola Dante sul tema dei rifiuti. I bambini si occuperanno di realizzare i designi che decoreranno l’albero di Natale di pneumatici.