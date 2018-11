Poste Italiane incontra i piccoli comuni: 3.000 sindaci in marcia su Roma

Punto a capo e si riparte. È con questo intento che Poste Italiane ha organizzato un grande incontro a Roma tra i vertici dell’azienda e i sindaci dei piccoli comuni di tutta Italia. Sono 3.000 quelli che lunedì mattina parteciperanno al confronto e di questi una quarantina arrivano dal Varesotto.

Un evento con il quale Poste vuole rilanciare le potenzialità della capillarità della sua rete sul territorio e che è stato fortemente voluto dall’amministratore delegato dell’azienda, Matteo Del Fante: «Incontreremo i Sindaci dei piccoli Comuni per promuovere un dialogo diretto e permanente ancora più inteso e proficuo con il territorio». Durante l’evento saranno anche annunciate nuove iniziative che saranno realizzate nei prossimi mesi.

Una chiamata collettiva che non ha precedenti e quindi anche per questo alla Nuvola di Fuksas -dove si svolgerà l’incontro- ci sarà anche mezzo governo: sono già annunciate le partecipazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del vicepremier Matteo Salvini, e del ministro Giulia Bongiorno.

I problemi degli uffici postali nei piccoli centri sono infatti un tema sempre più urgente e la provincia di Varese è una tra le più interessate. In passato la vicenda ebbe anche interrogazioni parlamentari e ad inizio anno un gruppo di sindaci del nord della provincia preparò anche una denuncia nei confronti dell’azienda per i disservizi. È anche per questo che VareseNews seguirà molto da vicino l’incontro con un inviato a Roma.