Pulizia industriale: quali sono le macchine indispensabili?

La pulizia in ambito industriale richiede particolari accorgimenti, per tanto i macchinari che vengono utilizzati presentano caratteristiche ben precise, che consentono di ottenere risultati ottimali, ma senza intaccare i materiali che vengono sottoposti a tale processo. Esistono differenti tipologie di attrezzature destinate alla pulizia industriale, il cui impiego varia a seconda della grandezza della superficie da trattare e dal tipo di detersione che deve essere attuato.

L’importante è rivolgersi a ditte specializzate in questo genere di prodotti, così da ottenere risultati sempre eccellenti, in qualunque condizione, anche quelle più estreme. In circolazione, infatti si possono trovare diverse aziende che commercializzano macchine per la pulizia industriale, ma non tutte sono effettivamente affidabili.

Tra le migliori vi è sicuramente Faip, che, dal 1969, si adopera al fine di ottenere buone condizioni igieniche nei vari ambienti, ed in particolar modo negli spazi lavorativi, così da migliorare la qualità della vita delle persone che ne usufruiscono, diventando un punto di riferimento per il mercato nazionale ed internazionale. Inoltre, bisogna dire che, oltre alla vendita, tale ditta offre alla propria clientela la possibilità del cosiddetto noleggio aperto, in modo da consentire l’utilizzo di tali macchinari, evitandone, però, l’acquisto che potrebbe rivelarsi in alcuni casi troppo oneroso.

Aspiratori e lavasciuga

In ambito industriali spesso è necessario provvedere all’aspirazione di residui, come trucioli di ferro o di legno, olio, scarti metallici e quant’altro. Per tale ragione, vengono impiegati particolari aspirapolvere ed aspiratori, estremamente potenti, tanto da riuscire a rimuovere anche lo sporco ingombrante e persistente. Alcuni di tali macchinari sono in grado di aspirare senza problemi sia solidi che liquidi, essendo dotati di specifici accessori.

Tuttavia, tra i prodotti pensati per la pulizia industriale, particolarmente interessanti sono le lavasciuga pavimenti, che possono essere impiegate in qualunque tipo di ambiente, sia interno che esterno, come ospedali, officine, supermercati e magazzini. Grazie alla multifunzionalità di tali apparecchi, è possibile agire in maniera rapida ed efficace. Infatti, in un’unica operazione viene effettuato: lavaggio, asciugatura ed igienizzazione.

Tali prodotti sono disponibili in due tipologie: uomo a terra, con guida manuale, e uomo a bordo, che vengono utilizzati soprattutto negli spazi industriali ampi, dove è necessario coprire aree estese, come i capannoni. In caso di hotel, uffici e residence, utili sono anche le lavamoquette, che consentono, in un solo passaggio, di aspirare e di lavare tappeti, passatoie e moquette.

Motoscope ed idropulitrici

Tra i macchinari per la pulizia industriali, è bene annoverare anche le motoscope e le spazzatrici industriali, che sono utili per far fronte a qualsiasi situazione di spazzamento presso cortili, autorimesse, cantieri, strade, aree comunali e piazze.

Tali prodotti vengono utilizzati, quindi, non solo in ambito industriale, ma anche in condomini, piazzali, parcheggi e negozi. Anche in questo caso possono essere uomo a terra, ovvero ad uso manuale, o uomo a bordo, in questo caso, pensate per operare in zone particolarmente estese.

Un’altra tipologia di macchinari interessante è quella delle idropulitrici ad acqua calda o fredda, trasportabili o fisse, ideali per affrontare al meglio lavori continuativi e gravosi, in quanto prevedono portata e pressioni assai elevate, grazie alle quali viene rimosso anche lo sporco più ostinato da qualunque tipo di superficie, anche in condizioni di lavoro estreme.