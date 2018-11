Schiacciato dalla sua auto, grave un trentenne

Schiacciato sotto la sua auto.

È successo ad Azzio nel pomeriggio di venerdì 9 novembre, intorno alle 16. In via Barbieri, nel cortile della sua abitazione, un uomo di circa 30 anni stava riparando la proprio macchina, una Volkswagen Golf.

I cric sui quali era appoggiata la vettura hanno però ceduto e l’auto è finita sull’uomo, schiacciandolo. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per liberare il ferito, trasportato in elisoccorso in codice rosso al pronto soccorso all’ospedale di Circolo di Varese.

