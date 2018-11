Si cerca ancora GianFranco: è stato avvistato sulle ciclabili del lago

Si cerca ancora GianFranco, l’homeless varesino malato di Alzheimer che non si trova più da domenica 11.

I volontari del centro diurno “Il Viandante” di via Grandi ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine, e hanno cominciato a cercarlo dalle parti di Corgeno, sulla ciclabile del lago di Comabbio, secondo le segnalazioni che i lettori di Varesenews hanno fornito dopo la pubblicazione dell’articolo.

Ma sembra che sia stato avvistato anche alla Schiranna, sempre sulla ciclabile, in questo caso del lago di Varese, che alla ciclabile di Comabbio è collegata. Gli avvistamenti risultano attendibili perchè raccontano di particolari non resi noti e che corrispondono a lui.

Si potrebbe quindi stringere il cerchio, per la sua ricerca, che diventa però più preoccupante: è infatti da due giorni che potrebbe dormire all’addiaccio, con le temperature che cominciano ad abbassarsi.

I volontari, perciò, oltre a ringraziare tutti coloro (“Sono tanti, e li ringraziamo tutti”) che si sono adoperati per dare informazioni, si appellano a tutti coloro che frequentano quelle zone affinchè condividano anche le più piccole informazioni,

IL TESTO CON CUI GLI OPERATORI DEL VIANDANTE HANNO FATTO PARTIRE LA RICERCA

«Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Questo (vedi foto in alto) è GianFranco. Da ieri (domenica, ndr) di lui non si hanno notizie. Potrebbe essere a Varese o paesi limitrofi. È in stato confusionale, INDOSSA: Giacca a Vento Blu con cappuccio, berretto blu, pantaloni verde marcio con tasconi laterali, borsa a tracolla rossa. Potrebbe stare seduto su qualche panchina, e guardarsi intorno con aria interrogativa, non è in grado di chiedere aiuto. Alla domanda dove abiti di solito risponde vado su….telefonate al 328 8130060, grazie di cuore».