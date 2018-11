I volontari del Viandante cercano GianFranco, che non ricorda più chi è

I lettori di Varesenews sono stati sempre bravissimi nel cercare gatti smarriti, cani persi, portafogli e persino chiavi.

Ora però sono chiamati a una ricerca più importante e impegnativa: quella di GianFranco, un homeless varesino malato di Alzheimer e perciò non in grado di spiegare chi è. Una persona che i volontari del centro diurno “Il Viandante” di via Grandi si sono presi a cuore e che stanno cercando, anche con una denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine.

«Di giorno è un nostro ospite del Viandante – spiegano – Ma ha l’alzheimer e da ieri mattina è sparito. Siamo disperati perché dovunque sia non è in grado di chiedere aiuto… È stata fatta denuncia alla polizia che ha in mano la foto che vi mandiamo»

Gli operatori stanno facendo girare anche un testo, che recita: «Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Questo è GianFranco. Da ieri di lui non si hanno notizie. Potrebbe essere a Varese o paesi limitrofi. È in stato confusionale, INDOSSA: Giacca a Vento Blu con cappuccio, berretto blu, pantaloni verde marcio con tasconi laterali, borsa a tracolla rossa. Potrebbe stare seduto su qualche panchina, e guardarsi intorno con aria interrogativa, non è in grado di chiedere aiuto. Alla domanda dove abiti di solito risponde vado su….telefonate al 328 8130060, grazie di cuore».