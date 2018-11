Simone Cristicchi torna alle Arti con “Manuale di volo per l’uomo”

Nel secondo appuntamento della Stagione teatrale promossa dal Centro Culturale del Teatro delle Arti con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate, torna Simone Cristicchi che, nel dicembre 2014 in “Magazzino18” aveva ottenuto dal pubblico il miglior giudizio positivo della stagione.

Martedì 27 e mercoledì 28 novembre Cristicchi in Manuale di volo per l’uomo invita tutti a tornare bambini. Dà vita infatti a un quarantenne rimasto bambino in quanto i suoi occhi trovano tutto affascinante e meraviglioso, dal fiore cresciuto sull’asfalto ai grandi palazzi di periferia.

Riesce, quasi con una lente di ingrandimento, a dare spessore anche a cose minuscole e insignificanti, che lui trova di infinita bellezza. Che sia il quartiere di periferia o la madre malata di alzheimer o una bottega di ferramenta, tutto parla di vita, di bellezza che ci circonda, fino all’incontro con una sua ex compagna delle elementari, Ambra, che invita a prendere un gelato, per poterla guardare negli occhi e starle accanto, anche solo per un pomeriggio.

La professionalità degli interpreti e la sapienza registica di Antonio Calenda, fanno delle due serate degli appuntamenti molto attesi.

Ancora qualche biglietto disponibile dalle ore 18 in poi.