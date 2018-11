Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Alessandro Franzetti, già presidente del Consiglio comunale di Luino, sul caso della “campana dei tra anniversari“

PER CHI SUONA LA CAMPANA? NON PER TUTTI…..

Ho letto gli interventi dei consiglieri di minoranza del Comune di Luino riguardo alcune criticità riguardanti la campana civica appena inaugurata e non posso che associarmi alle loro perplessità.

Ritengo inappropriato incidere il nome di un giornalista su una campana realizzata grazie ai contributi di cittadini e associazioni luinesi.

Ma vi è anche un altro errore: osservando la targa che riporta i nomi dei benefattori che hanno destinato un contributo per la realizzazione dell’opera, ho notato come manchi il nominativo di un mio famigliare (mio padre) che diede un contributo come privato cittadino.

Mi chiedo, e mi rivolgo a lei signor sindaco che è persona credibile e responsabile a differenza di altri, come mai non compare questo nominativo? Mancano anche altri nomi? Come diceva qualcuno..a pensar male..Si tratta di una dimenticanza o si è voluto omettere il nome di un mio famigliare perché io non ho mai nascosto le mie critiche verso quest’amministrazione?Insomma si tratta di una damnatio memoriae o semplicemente di una svista? Tuttavia noto come i nominativi di assessori, in carica e non, figurino in bell’evidenza…

Caro sindaco le chiedo di far luce su questo piccolo giallo.

Per chi suona la campana? Evidentemente non per tutti….

Alessandro Franzetti

Già presidente del Consiglio comunale di Luino