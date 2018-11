Torna in Italia dopo il rimpatrio ma i carabinieri lo arrestano nuovamente

Nel corso della nottata i carabinieri della stazione di Lonate Pozzolo hanno tratto in arresto per inosservanza della normativa sugli stranieri (il soggetto era destinatario di provvedimento di espulsione ma è rientrato nel territorio italiano senza autorizzazione), un cittadino marochino, 28enne, in italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, disoccupato, pregiudicato.

Il giovane, rintracciato durante il normale servizio perlustrativo in compagnia di alcuni connazionali, già espulso dal territorio italiano con provvedimento dell’agosto del 2016 del Prefetto di Varese, eseguito nella stessa data mediante accompagnamento alla frontiera aerea di Malpensa ed effettivamente imbarcato ed accompagnato con volo aereo in Marocco, è rientrato nel territorio nazionale senza alcuna autorizzazione.

Arrestato, termine formalità di rito, è stato trattenuto camere sicurezza attesa giudizio direttissimo fissato mattinata odierna dal Tribunale di Busto Arsizio.