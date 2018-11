Tre eventi per la settimana di “Io Leggo per i fanciulli”

Tocca anche la provincia di Varese l’iniziativa “Io leggo per i fanciulli”, pensata per promuovere la lettura ad alta voce con i più piccoli, ma anche per sensibilizzare gli adulti sui bisogni di ogni bambino. La manifestazione si svolgerà in tutta Italia dal 13 novembre, Giornata mondiale della Gentilezza, al 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Martedì 13 novembre 2018 ore 9.30-11.30

Happy park baby, via Voldomino 66, Luino

“La stellina che aveva paura del buio”

Lettura animata de “La stellina che aveva paura del buio” a cura del clown Pallina (al secolo Luciana Azzola), seguita da laboratorio a tema. Attività adatta per bambini fino ai 4 anni. Necessaria la prenotazione scrivendo a happyparkluino@gmail.com.

Mercoledì 14 novembre ore 9.30

Helen Doron English Centre, via Provinciale 28, Rancio Valcuvia

“Ecco dove”

Lettura animata a cura di clown Pallina (Luciana Azzola) e laboratorio a tema ispirati al libro “Ecco dove” negli spazi del Baby club , lo spazio di gioco e condivisione per mamme e bambini aperto presso il centro Helen Doron.

Sabato 17 novembre alle ore 10:30

Biblioteca civica in Via Asilo 12, Cuveglio

“Fiore verde”

Partendo dalla lettura animata del libro “Fiore verde” a cura di Luciana Azzola (Clown Pallina), i bambini saranno coinvolti in un laboratorio a tema sull’amicizia e sul principio che l’unione puo’ cambiare il mondo. Attività consigliata per bambini dai 6 ai 10 anni.

La partecipazione è gratuita.

Per maggiori info: biblioteca@comune.cuveglio.va.it oppure 0332 624000.