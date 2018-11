Un nuovo doposcuola per studenti in difficoltà

A Luino c’è un nuovo doposcuola, specialistico, per studenti dislessici o con difficoltà di apprendimento.

A proporlo è l’associazione InForm@DSA con l’obiettivo di supportare i ragazzi nel loro percorso verso l’autonomia nello studio favorendo l’acquisizione di competenze e strategie.

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni: il personale specializzato messo a disposizione dall’associazione affiancherà lo studente “insegnando dei metodi validi per imparare a studiare meglio e più velocemente anche tramite l’uso di software compensativi”, spiega Luisa Pedrazzi, tra i promotori.

Per implementare il progetto, nel caso fosse necessario seguire un maggior numero di ragazzi, l’associazione ricerca Tutor Dsa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione, con sede in via Manzoni 4 a Brezzo di Bedero, scrivendo a informadsaluino@gmail.com oppure 338 3060330, 331 3254378.