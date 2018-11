Un pranzo in parrocchia per “tirare un pacco alla Camorra”

Libera Varese ospita una tappa dell’iniziativa “Facciamo un pacco alla Camorra”. L’appuntamento è per il pranzo di domenica 16 dicembre, alle ore 12.30, presso la parrocchia Santi Agostino e Monica, in via Angela dell’acqua 6, a Casciago. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio.

Sarà l’occasione per incontrare e conoscere la NCO, Nuova Cooperazione Organizzata, un consorzio di cooperative sociali che lavora sui terreni confiscati alla camorra e ha l’obiettivo di restituire diritti, dignità e opportunità alle persone e al territorio. Durante l’incontro del 16 dicembre, saranno i protagonisti di questa storia straordinaria a raccontare il loro percorso di riscatto.

Il pranzo ha un costo di 20 euro, e sarà a base dei prodotti che provengono dai terreni confiscati. È previsto anche un menù per i bambini (fino ai 12 anni), con un costo di 10 euro (mezzi paccheri al sugo, mozzarella e dolce).

È richiesta la prenotazione entro il 10 dicembre.

