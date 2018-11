Un’altra grande alle “Manara”: la Busto Bpm sfida lo Szolnoki

Torna la Champions League di pallanuoto alle Piscine Manara, e per la Banco Bpm si preannuncia un’altra sfida di altissimo profilo: dopo aver battuto i campioni in carica dell’Olympiacos Pireo, i ragazzi di coach Gu Baldineti devono affrontare i “predecessori” dei greci sul trono europeo, gli ungheresi dello Szolnoki.

Sarà quindi un sabato sera (si inizia alle 20,30) di emozioni sportive quello delle “Manara”: Fondelli e compagni arrivano all’appuntamento con il morale alto visto il cammino effettuato fino a questo momento. La Busto Bpm è infatti a punteggio pieno in campionato, ha vinto come detto l’unica gara di Champions disputata e – a livello internazionale – hanno superato di gran carriera tutti i turni precedenti per accedere alla fase a gironi.

Il match con i magiari – nelle cui fila giocano diverse “medaglie d’oro” tra Olimpiadi e Mondiali – servirà anche ai Mastini per preparare i prossimi scontri al vertice del campionato italiano, visto che il calendario ha messo uno in fila all’altro i match contro Brescia e Recco, da tanti anni le due squadre più importanti del panorama nazionale. L’euromatch di Busto sarà trasmesso in diretta sul player di Eurosport che da questa partita è diventata partner della società del presidente Tosi e che garantirà la copertura televisiva in Champions per almeno tutta la fase a gironi.

I biglietti per Bpm-Szolnoki saranno a disposizione dei tifosi direttamente alle casse delle Piscine Manara: intero a 15 euro, ridotto a 12 per gli under 14.

«Affrontiamo un’avversaria fortissima: due anni fa hanno vinto la Len Champions League e l’anno scorso hanno disputato le Final Eight perdendo ai quarti contro lo Jug Dubrovnik – avverte alla vigilia coach Baldineti – Hanno nel serbo Andrija Prlainović la loro punta di diamante, ma in generale schierano tanti campioni come il portiere Nagy, i nazionali serbi Rasovic e Aleksic oltre a tanti altri grandi giocatori. Noi proveremo a metterli in difficoltà come abbiamo fatto con l’Olympiacos; sono una squadra molto fisica, perciò noi dovremo giocare in velocità».

Parole simili sono quelle di Andrea Fondelli, uno dei giocatori della Bpm più esperti: «Un’altra partita durissima, forse non a livello di quella contro l’Olympiacos, ma sicuramente anche lo Szolnoki è una squadra molto forte. Sarà bella da giocare e per noi sarà difficile compiere un’altra impresa, ma certamente ci proveremo; non abbiamo nulla da perdere e giocheremo senza pressioni e questo potrà essere un vantaggio».