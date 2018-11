Varese, c’è la coppa per provare il rilancio

Mercoledì di coppa per il giovane Varese di mister Domenicali che questa sera – 21 novembre, ore 20,30 – sarà nel Bresciano per affrontare la Bedizzolese nella semifinale di andata di Coppa Lombardia Eccellenza, la fase regionale della Coppa Italia di categoria.

Un impegno che arriva tre giorni dopo al naufragio di Castellanza, dove i biancorossi hanno perso sia la partita sia l’occasione di inseguire da vicino i padroni di casa di mister Roncari. Il campionato, però, è lungo e i biancorossi – come il resto delle aspiranti al primato – avranno il tempo di risalire anche se la capolista ha dimostrato di avere una forza e una organizzazione notevoli.

Torniamo però alla Coppa, manifestazione importante perché al termine della fase nazionale mette in palio la promozione diretta in Serie D. Certo, il cammino in quel caso è lunghissimo e altrettanto complicato, ma una squadra ne sarà beneficiata e quindi provarci è doveroso. I ragazzi di Domenicali non si sono riposati dopo il rovescio di Castellanza e scenderanno in campo con il consueto 4-2-3-1 scelto dal tecnico ferrarese: in difesa ci sarà M’Zoughi tornato dallo stage con la U23 della Tunisia mentre la mediana sarà composta da Marinali ed Etchegoyen, anche per la squalifica di Gestra. Probabile turno di riposo per Vegnaduzzo – del resto, quello visto domenica è poco utile alla causa – e chance per il giovane e possente Moceri alle spalle del quale potrebbe agire Improvola.

La Bedizzolese arriva all’appuntamento in un momento di grande forma: i bresciani sono quarti nel girone C lombardo ma hanno vinto le ultime tre partite con Vobarno, CazzagoBornato e (domenica scorsa) Vertovese. La squadra di Valotti non è delle più prolifiche – soprattutto non ha un bomber principe – però pare molto ben organizzata in fase difensiva: segnare un gol in trasferta non sarà facile ma resta uno degli obiettivi della serata biancorossa, anche perché il Varese giocherà in casa il match di ritorno il prossimo 5 dicembre.

DIRETTAVN

