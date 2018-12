150 mila euro per il campo da calcio di Calcinate

“Una buona notizia che ci da modo di poter avviare una nuova riqualificazione di un impianto sportivo di Varese”. Così Dino De Simone, Assessore allo Sport, commenta la notizia dell’aggiudicazione di nuove risorse, pari a 150 mila euro, grazie ad un bando di Regione Lombardia.

Il progetto con il quale l’amministrazione comunale ha partecipato al bando regionale riguarda il campo da calcio di Calcinate degli Orrigoni.

L’intervento prevede la riqualificazione dell’impianto, degli spogliatoi, dell’illuminazione e nuovi accessi con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Grazie a queste risorse – prosegue De Simone – potremo intervenire per migliorare la fruibilità del campo da parte delle associazioni sportive. Un buon gioco di squadra dunque, per restare in termini sportivi, con la Regione nell’interesse dei varesini e del territorio”.