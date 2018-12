4 cose da sapere se viaggi in aereo per la prima volta

Essere viaggiatori vuol dire mettere in conto proprio tutto per essere pronti ad ogni evenienza.

Scelto il periodo di volo e selezionato il tipo di bagaglio, ecco che si può, infine, prenotare il biglietto di volo: esso recherà il nominativo del viaggiatore, l’identificativo dell’aereo, il luogo di partenza, la destinazione e, in molti casi, il terminal dal quale si spiccherà il volo. Si consiglia di raggiungere l’aeroporto sempre in anticipo rispetto all’effettivo orario di decollo segnato sul biglietto: questo piccolo accorgimento renderà l’esperienza di volo meno stressante e caotica.

In aeroporto

Può essere immenso, caotico, confusionario così come lineare e dalle indicazioni chiare e cristalline: l’aeroscalo è il luogo che accoglie il viaggiatore e che offre la possibilità di svolgere in tutta tranquillità quelle procedure d’imbarco a volte lente e noiose.

Prima, però, di analizzare i momenti della procedura che condurrà il passeggero dall’ingresso dell’aeroporto al posto a sedere sul veicolo, è necessario ribadire alcuni concetti fondamentali: l’aeroporto è un luogo pubblico in cui incontrare moltissime persone che, proprio come noi, hanno intenzione di intraprende un viaggio; bisogna, dunque, rispettare il luogo così come gli altri passeggeri, evitare rumori inutili, chiacchiere al telefono chiassose o grida esagerate.

Una sorta di galateo del viaggiatore regola il soggiorno in aeroporto ed è bene rispettarlo.

Rispetta il silenzio quando questo diventa funzionale alle procedure d’imbarco o serve al tuo vicino di poltroncina: viaggiare per alcuni può essere molto stressante; offrire loro un momento di silenzio per riordinare le idee può essere un atto veramente gentile.

Le procedure d’imbarco

Ribadite le regole di un passaggio rispettoso tra i corridoi dell’aeroporto, bisogna fare un passo indietro e ritornare al momento in cui se ne varcano le soglie: prima cosa da fare, una volta raggiunta l’aerostazione, è dirigersi verso gli sportelli preposti alle procedure di check-in, solitamente antistanti l’ingresso della struttura.

In questa sede, oltre che verificare nominativo sul biglietto e bagaglio, verrà consegnata la carta d’imbarco recante il numero del gate verso il quale dirigersi e il posto a sedere che andrà occupato una volta raggiunto l’aereo.

Carta d’imbarco e documento identificativo alla mano – è necessario essere in possesso di un documento in corso di validità come il passaporto o la carta d’identità – si verrà condotti al posto di controllo, dove macchinari e funzionari di sicurezza analizzeranno i nostri effetti personali per mezzo di macchine a raggi x e procedure atte a scovare possibili sostanze vietate – acqua e bevande – o strumenti affilati e pericolosi – forbicine e limette.

Superato il controllo, si accederà all’ala dell’aerostazione immediatamente collegata allo spiazzale immenso dove attende il nostro aereo: seguite le indicazioni verso il gate bisognerà attendere l’inizio delle procedure d’imbarco, dove personale competente si occuperà di farci salire a bordo.

Come comportarsi a bordo

Una volta alloggiato il bagaglio nell’apposita cappelliera e preso posto nel sedile segnato sul biglietto, si può ufficialmente dire conclusa la procedura d’imbarco e segnare, invece, l’inizio del viaggio vero e proprio.

Tuttavia, anche sull’aereo esistono alcune buone norme di comportamento civile da dover rispettare: