A8, Causa ribaltamento da Lainate si viaggia su una sola corsia in direzione Milano

Sulla autostrada A8 in direzione Milano al chilometro nove all’altezza di Lainate si viaggia su una sola corsia a causa di un ribaltamento di un’automobile. Il traffico è stato dunque deviato su un’unica corsia per poter permettere i soccorsi alle due donne che erano a bordo, entrambe in codice verde e fuori pericolo. Sul posto tre autoambulanze e l’elisoccorso.