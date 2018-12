Ad Andrea Pinketts il premio Berrino alla memoria

L’associazione culturale “Amici di Mario Berrino” di Ispra conferirà al giornalista e scrittore Andrea G.Pinketts, scomparso a Milano lo scorso 20 dicembre, il premio alla carriera alla memoria nel corso della dodicesima finale del concorso letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino” che si svolgerà nella cittadina sul lago maggiore il prossimo mese di febbraio.

(nella foto da sinistra, Davide Pagani, giornalista e portavoce dell’associazione Amici di Mario Berrino, e lo scrittore Andrea G. Pinketts)

«Siamo grati ad Andrea per essere intervenuto con amicizia in alcune fra le premiazioni del premio Mario Berrino, una figura quella del pittore ligure che è filo comune che ha unito e unisce lui -sottolinea il direttivo del sodalizio culturale Ispresi – e siamo certi che la sua vicinanza alle nostre attività resterà per sempre.Andrea rappresenta l’ultimo vero esponente di una Milano autentica e desiderosa di cultura. La sua opera, sia come scrittore di noir con il suo alter ego Lazzaro Santandrea, che come giornalista d’inchiesta su diversi casi che hanno scosso l’opinione pubblica italiana uniti al suo animo bohémien restano un alto esempio di intellettuale di valore legato alle traduzioni milanesi e lombarde.

«Il premio alla carriera alla memoria – concludono – è il modo che la nostra associazione per ringraziarlo per quanti ha saputo donarci in tutte le occasioni in cui è stato assoluto mattatore dei nostri eventi».